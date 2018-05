Whistleblower: Tilsynsrapport om hvidvask har store mangler

Finanstilsynets rapport om hvidvask i Danske Bank er mangelfuld, mener den whistleblower, der først råbte op.

Der er "væsentlige mangler og misforhold" i Finanstilsynets rapport om hvidvask i Danske Bank, der kom i sidste uge.

Det mener Danske Banks egen whistleblower, der i 2013 og 2014 advarede banken om hvidvask. Det skriver Berlingske.

Whistlebloweren oplyser desuden til avisen, at han aldrig selv er blevet kontaktet af tilsynet.

Det på trods af, at en stor del af tilsynets rapport handler om netop hans advarsler til bankledelsen, og at tilsynet undervejs i undersøgelsen har kontaktet andre centrale folk i banken.

Det undrer Carsten Michael Henricsen, der er professor emeritus i forvaltningsret, som betegner whistlebloweren som et hovedvidne i sagen.

- Det må kræve en særdeles god forklaring fra Finanstilsynets side på, hvorfor man ikke har kontaktet whistlebloweren. Jeg er ikke bekendt med nogle juridiske forhindringer for, at man fra tilsynets side kan vende tilbage til whistlebloweren, siger han til Berlingske.

I rapporten udtrykker Finanstilsynet hård kritik af Danske Bank. Men tilsynet har ikke fundet grundlag for at uddele bøder eller for politianmeldelser af hverken bank eller ledelse.

Ifølge whistlebloweren indeholder rapporten dog fem "væsentlige mangler eller misforhold" samt en række mindre uoverensstemmelser.

Manglerne "relaterer sig til den danske del af sagen og ligger derfor i høj grad inden for det danske finanstilsyns område", skriver han i en skriftelig udtalelse til Berlingske.

Sagen om Danske Bank begyndte at rulle efter en stribe historier i Berlingske i 2017. Her kom det frem, at bankens afdeling i Estland er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning for milliarder af kroner.

Danske Bank har selv gang i en intern undersøgelse af hvidvasksagen. Den ventes klar til september.

