William Demant øger salget til amerikanske krigsveteraner

William Demant, der især tjener penge på høreapparater, har haft fremgang i 2018.

Det fortæller selskabet i en periodemeddelelse, der ikke indeholder konkrete tal.

William Demant skriver, at der har været en "betydelig vækst" i omsætningen i årets løb.

- Det glæder mig at se, at vi fortsat leverer betydelig organisk vækst i et stærkt konkurrencepræget marked for høresundhed, siger Søren Nielsen, direktør for William Demant, i en kommentar til regnskabet.

- Vi møder konkurrencen med innovation, som de seneste måneders betydelige ekspansion af vores produktportefølje i alle høreapparat-brands viser, siger han.

William Demant melder om høj vækst i Nordamerika. Selskabet fremhæver især et godt salg til amerikanske krigsveteraner.

Veteraner er en solid forretning i USA, da mange af dem har høreskader, og de får støtte til køb af høreapparater.

Væksten skyldes blandt andet et nyt genopladeligt høreapparat, som brugerne har taget godt imod.

Samtidig nævner William Demant en god vækst i Frankrig, Spanien og Italien, mens det i Asien har haft høj vækst i Kina og Japan.

Til gengæld har selskabet mistet salg i Tyskland og Storbritannien. Det skyldes, at en af William Demants konkurrenter har købt en stor kunde.

For hele 2018 forventer William Demant at levere en "betydelig vækst" i omsætningen.

Det vil dog blive trukket ned af, at valutakurserne ikke er til William Demants fordel, når der skal veksles til kroner.

Selskabet regner med, at det vil skære tre procent af omsætningen i 2018.

Samtidig forventer selskabet at tjene mellem 2,65 og 2,85 milliarder kroner.

/ritzau/