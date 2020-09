Xbox lancerer platform med streamede spil i 22 lande

Fra på tirsdag vil gamere i 19 europæiske lande kunne streame flere end 150 spiltitler hos Xbox.

Fra tirsdag vil gamere med hang til konsollen Xbox ikke have brug for selve spillekonsollen for at kunne give sig i kast med flere spiltitler.

Her lancerer Microsoft, som står bag spillekonsollen, nemlig en cloud-baseret spilleplatform i 22 lande, herunder 19 europæiske.

På en cloud-baseret platform ligger alt indholdet online. Der skal altså ikke bruges en spillekonsol for at spille - det kan gøres over internettet.

Så kan spillene streames på et apparat med styresystemet Android fra Google eller en computer, mens man spiller selve spillet med en controller.

Med et abonnement til 14,99 dollar om måneden - svarende til 94 kroner - kan man få adgang til flere end 150 spiltitler.

Det fremgår ikke umiddelbart, om Danmark er blandt de 22 lande.

