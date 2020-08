Yderligere 41 personer er smittet på slagteri i Ringsted

For at komme smittespredning til livs skal alle ansatte på Danish Crowns slagteri i Ringsted testes torsdag.

De seneste tre døgn er yderligere 41 personer blevet konstateret smittede med coronavirus på Danish Crowns slagteri i Ringsted.

Dermed er i alt 120 medarbejdere på slagteriet nu blevet testet positive inden for den seneste tid. Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

De seneste dages stigning er i den høje ende af det, som både Danish Crown og myndighederne har forventet.

Derfor er det nu blevet aftalt, at alle medarbejdere på slagteriet i Ringsted skal testes torsdag.

- Vi tager nu det skridt at teste endnu mere intensivt end det, der i første omgang var planen.

- Målet er, at vi får en status for de mellem 600 og 700, der er på arbejde på slagteriet i dag.

- Det vil give os et klart billede af udviklingen, og så sætter vi os igen sammen med myndighederne, siger Per Laursen, produktionsdirektør i Danish Crown, i pressemeddelelsen.

Resultatet af torsdagens test på slagteriet i Ringsted forventes at være klar i løbet af weekenden.

Danish Crown har omkring 850 medarbejdere ansat på slagteriet i Ringsted.

Derved er det cirka hver syvende medarbejder, der nu er testet positiv for coronavirus.

Danish Crown har tidligere oplyst, at mange af de ansatte, der er blevet konstateret smittede, kommer fra Polen og andre østlande.

- Vi følger situationen nøje og har en meget tæt dialog med myndighederne.

- Vi deler løbende alle de informationer, vi har, og på tilsvarende vis får vi løbende myndighedernes vurdering af situationen.

- På det grundlag tager vi beslutning om, hvad næste skridt er for at få inddæmmet smitten, siger Per Laursen.

Det første smittetilfælde på slagteriet blev konstateret i slutningen af juli.

Siden der blev konstateret et udbrud af corona på slagteriet, har det kørt på halv kraft.

Normalt slagter slagteriet i Ringsted 35.000 svin om ugen.

/ritzau/