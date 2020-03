YouSee giver kunder ekstra tv-kanaler op til påsken

Coronasitutionen holder mange hjemme. Derfor giver YouSee alle sine kunder adgang til mere end 50 tv-kanaler.

Mange danskere har formentlig øget deres tv-forbrug på det seneste på grund af coronaudbruddet.

Nu kan dem, der er kunde hos YouSee, se frem til et endnu større udvalg af tv-kanaler. Det oplyser TDC, der ejer YouSee, i en pressemeddelelse.

Fra fredag og to uger frem vil YouSee åbne op for mere end 50 tv-kanaler, som vil være tilgængelige for alle tv-kunder.

Beslutningen er taget forud for en påskeperiode, hvor efterspørgslen efter nyheder og underholdning må forventes at stige. Det siger Jacob Mortensen, der er direktør for YouSee.

- Vi er derfor rigtig glade for at kunne åbne op for stort set alle vores tv-kanaler hen over påsken. Det betyder blandt andet, at vores kunder vil få adgang til alle tv-kanaler fra TV 2, NENT og Disney.

- Samt en lang række tv-kanaler, hvor de blandt andet kan fordybe sig i historie- og naturprogrammer eller finde ny underholdning til børnene, siger Jacob Mortensen i pressemeddelelsen.

Siden den delvise lukning af Danmark 12. marts har der samlet set været en stigning på 20 procent i streamingforbruget på YouSees platforme.

Hverdagsforbruget svarer nu til det, man normalt ser i weekenderne.

- Vi er i en ekstraordinær situation, hvor det er ekstra relevant for alle danskere at kunne følge med i det daglige nyhedsflow.

- Derfor er ikke mindst live-tv vigtigt lige nu, og vi vil gerne gøre nyheder fra både Danmark og udlandet let tilgængelig for vores kunder, men også give dem endnu flere muligheder for at finde underholdning til hele familien hjemme i stuen, siger Jacob Mortensen.

YouSees tv-kunder får automatisk tilføjet de ekstra tv-kanaler.

/ritzau/