YouSee opsiger formelt aftale med Discovery

Fra årsskiftet udgår blandt andet Kanal 5, Kanal 4 og 6'eren fra YouSees faste tv-pakke.

Efter at tv-selskabet YouSee for to uger siden meddelte, at det ville opsige sin aftale med Discovery Networks, blev det mandag gjort formelt.

Det betyder, at alle Discovery Networks' kanaler fjernes fra YouSees faste tv-pakker fra årsskiftet.

Dermed udgår blandt andet Kanal 5, der viser landsholdskampe, samt Canal 9 og Eurosport 1 og 2, som viser 3F Superligaen. Også Kanal 4 og 6'eren er blandt Discovery Networks' kanaler.

Stridspunktet har været et ønske fra YouSee om at have Discovery Networks' kanaler i en bland selv-pakke.

Men det ønske har Discovery Networks ikke villet være en del af.

- YouSee synes beklageligvis at holde fast i, at de kun vil lægge vores kanaler i sit bland selv-tilbud, og at dette er det eneste alternativ, de vil forhandle om.

- Som vi hele tiden har sagt, bliver det ikke aktuelt fra vores side, siger Christian Kemp, administrerende direktør hos Discovery Networks, i en pressemeddelelse.

Hos YouSee, der er landets største tv-selskab med 1,2 millioner kunder, bliver ønsket forklaret med, at flere og flere kunder vil have større valgfrihed i deres valg af tv-kanaler.

Jacob Mortensen, der er YouSees direktør, nævner også, at bare fordi aftalen mellem de to parter er opsagt per årsskiftet, så kan de stadig forhandle om en ny aftale.

- Jeg tror, at vi bedst løser det her ved at sætte os sammen i fællesskab og finde en løsning, sådan så alle de af YouSees kunder, som stadig ønsker at se Discoverys indhold, kan fortsætte med at se det, siger Jacob Mortensen.

Da YouSee offentliggjorde sine planer om at ændre i indholdet af sin faste tv-pakke, fremgik det blandt andet, at Kanal 5 ville blive erstattet i grundpakken af TV2 Charlie, som ifølge YouSee er en mere efterspurgt og set kanal.

I samme forbindelse meddelte YouSee, at samtlige kunder ville modtage information om, hvordan ændringerne kommer til at påvirke deres tv-pakke.

/ritzau/