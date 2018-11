Zalando kæmper med underskud trods solidt salg

Det er ikke kunder, der mangler hos onlinebutikken Zalando. Evnen til at tjene penge på savnes dog.

Zalando har øget salget, men tabte millioner i tredje kvartal.

Det viser selskabets regnskab, der netop er offentliggjort. Zalando er en af Europas største onlinesælgere af beklædning.

Mens omsætning steg med over ti procent, gav Zalando et dundrende underskud.

- Faldet i marginen (overskudsgraden red.) er hovedsageligt resultatet af en sløv start på sæsonen samt højere omkostninger grundet ineffektiv behandling af tilbageleveringer grundet operationelle fejl, der er blevet adresseret og rettet.

- Omkostninger til fuldendelse af ordrer steg på grund af store investeringer i logistik og øgede transportomkostninger, skriver Zalando i sit regnskab.

I tredje kvartal, de tre måneder, der sluttede med september, øgede Zalando sin omsætning med 11,7 procent til 1,2 milliarder euro.

Driftsresultatet - resultatet før udgifter til renter og skat - faldt dog til et underskud på 38,9 millioner euro - 290 millioner kroner.

- Vi er åbenlyst ikke tilfredse med vores finansielle resultater i tredje kvartal. Vores øjne er stadig rettet mod at opbygge et økosystem for europæisk mode frem mod 2020, skriver administrerende direktør Rubin Ritter i en pressemeddelelse.

Mens Zalando altså er utilfredse med tabet, så er selskabet godt tilfreds med udviklingen i kundebasen.

I tredje kvartal havde hjemmesiden 25,1 millioner aktive kunder. Det svarer til seks procent af Europas befolkning. Antallet af ordrer steg til 27,7 millioner i kvartalet.

Zalando blev startet i 2008 i Berlin og sælger tøj, sko og accessories fra en lang række brands.

Selskabets første år var omtumlede, men det er nu blevet en af de største online tøjbutikker i Europa.

/ritzau/