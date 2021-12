Erhvervslivet kræver lynkompensationer efter nye restriktioner

Flere brancheorganisationer fra erhvervslivet vil gerne have, at kompensationer kommer hurtigt på plads.

Flere virksomheder i særligt oplevelses- og turisterhvervet vil blive hårdt ramt af nogle af de restriktioner, der kom frem på pressemødet i Statsministeriet onsdag aften.

Og der er tale om virksomheder, der allerede er hårdt ramt.

Det siger en række erhvervsorganisationerne.

- Derfor må Folketingets partier også arbejde for, at der hurtigst muligt bliver forhandlet kompensationer på plads, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

- Det undrer os at der ikke allerede er en model for de restriktioner, som Folketinget indfører fra fredag, på plads, tilføjer han.

Fra Horesta lyder det, at branchen får svært ved at overleve, hvis ikke der bliver skruet op for kompensationen.

- Regningen for COVID-perioden er stor, og der er ganske enkelt ikke rum til at skulle overleve endnu en periode på de betingelser, der har været gældende tidligere, siger HORESTAs politiske direktør, Kristian Nørgaard i en pressemeddelelse.

Horesta siger, at virksomhederne under de tidligere nedlukninger betalte en stor del af lønudgifterne til de hjemsendte. Organisationen opfordrer til, at man genindfører lønkompensation, og at ordningen dækker lønnen helt.

Dansk Industri foreslår, at virksomheder skal kunne kompenseres tidligere, så flere virksomheder kan blive kompenseret. Mange virksomheder er nemlig presset allerede, lyder det fra Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.

- Så virksomhederne skal kompenseres ordentligt og fair. Derfor er det vigtigt at få sat grænsen ned, så virksomheder højst skal have en nedgang i omsætningen på 30 procent for at være berettiget til kompensation, siger Emil Fannikke Kiær.

Folketingets partier er indkaldt til forhandlinger om hjælpepakker. Også arbejdsmarkedets parter er indkaldt til drøftelser. Det var sammen med arbejdsmarkedets parter, at regeringen lavede aftalen om for eksempel lønkompensation.

/ritzau/