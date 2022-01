Erhvervslivet lufter Arne-bekymring: Vi mangler hænder

Mens det vækker glæde hos regeringen, at knap 11.000 personer har fået ret til i løbet af 2022 at gå på den såkaldte Arne-pension, er der bekymring hos erhvervslivet.

Fra Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv advares der om mangel på hænder, efter at der søndag er kommet nye tal om ordningen.

Hos de to erhvervsorganisationer mener man, at retten til tidlig pension udgør et problem. De ønsker "hurtige og effektive løsninger".

- Timingen for Arne-pensionen kunne nærmest ikke være værre, siger vicedirektør og arbejdsmarkedspolitisk chef for DI Steen Nielsen i en skriftlig kommentar.

- Ordningen indføres på et tidspunkt, hvor virksomhederne mangler medarbejdere i et omfang, vi ikke har set i mange år i stort set alle brancher og over hele landet. Det vil utvivlsomt koste omsætning og vækst for virksomhederne og dermed for samfundet, fortsætter han.

Cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer stemmer i. Han skriver i en kommentar, at der i øvrigt er risiko for en "regional skævvridning", da der er en overvægt af ansøgere uden for de større byer.

Retten til tidlig pension for borgere, der har været et bestemt antal år på arbejdsmarkedet, var et centralt løfte fra Socialdemokratiet forud for valgkampen i 2019.

Flere borgerlige partier – heriblandt Venstre – samt erhvervsorganisationer har løbende luftet bekymringer vedrørende effekten på arbejdsudbuddet.

Ifølge DR viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, at 43 procent af dem, der foreløbig har fået tilkendt retten til tidligere pension, kommer fra beskæftigelse.

Regeringen skønnede ellers ifølge mediet, at det blot ville dreje sig om cirka hver fjerde.

Over for DR erkender beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at tallet er "lidt højere" end forventet. Men han mener også, at det peger på et "behov på arbejdsmarkedet" for den meget omtalte ordning.

Regeringen fremlagde sidste år reformudspillet "Danmark Kan Mere 1". Det skal blandt andet adressere udfordringer med arbejdsudbuddet. Men politiske iagttagere venter svære forhandlinger.

Arne-pensionen har fået sit navn på grund af en kampagne, som S førte under lanceringen. Her blev der brugt et billede af bryggeriarbejderen Arne Juhl sammen med teksten "Nu er det Arnes tur".

/ritzau/