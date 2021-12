Erhvervslivet om corona: Lad nye restriktioner vise sit værd

Nye restriktioner skal have lov at virke, inden man laver flere, lyder det fra Dansk Industri.

Selv om smittetallene i øjeblikket er rekordhøje, er det for tidligt at indføre nye restriktioner, når man endnu ikke har set effekten af de seneste smittetiltag.

Sådan lyder det fra Dansk Industri, der er landets største erhvervsorganisation med omkring 19.000 virksomheder i medlemskredsen.

- Vi har lige indført nye restriktioner - herunder at skolebørn er sendt hjem fra i dag. Vi bør lige se, om de virker, inden man genindfører flere, siger politisk direktør Emil Fannikke Kiær.

Ud over at skoleelever er sendt hjem frem til 4. januar, trådte der fredag en række andre restriktioner i kraft.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder blandt, at nattelivet skal holde lukket, at der ikke må sælges alkohol nogen steder i nattetimerne, og at der maksimalt må være 50 personer til koncerter med stående publikum.

Flere sundhedseksporter opfordrer politikere og sundhedsmyndigheder til at indføre yderligere restriktioner for at bremse stigningen i smitten. Det skriver TV 2 og Politiken.

Konkret nævner de, at alle nære kontakter til smittede igen bør gå isolation, som man har set tidligere under corona. Derudover foreslår de at genindføre et forsamlingsloft. Det kan for eksempel være på 50 personer.

Forslagene kommer blandt andre fra Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, og Viggo Andreasen, der er professor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Hos Dansk Industri mener Emil Fannikke Kiær, at man skal se på coronahåndteringen i et større perspektiv.

- Det er klart, at det ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt kan give mening. Men man er nødt til at se det i en bredere sammenhæng. Det er derfor, vi har Epidemikommissionen.

- Restriktioner har konsekvenser for samfund, produktion, skoler og trivsel, og vi har tillid til, at kommissionen kan lave de afvejninger.

- Det bliver for enøjet, hvis man kun ser på det ud fra et sundhedshensyn, siger han.

Epidemikommissionen er nedsat af regeringen. Den kan komme med indstillinger til politikerne om håndteringen af corona.

Den består af en lang række chefer og direktør fra ministerier, styrelser, politi, kommuner og regioner.

Emil Fannikke Kiær fremhæver, at erhvervslivet for alt i verden vil undgå en situation, hvor alle nære kontakter skal gå i isolation.

- I øjeblikket har vi 7000-8000 smittede om dagen, og hvis man ganger det op med alle deres nære kontakter, så bliver det virkelig, virkelig mange, der skal i isolation.

- Hvis man har et slagteri med 50 ansatte, så risikerer man at lukke en helt arbejdsplads ned med bare enkelte smittetilfælde.

/ritzau/