Erhvervsmænd risikerer bøder på hver en halv million kroner

I en sag om et ulovligt lån i en koncern er anklagemyndigheden ikke tilfreds med byrettens dom, der gav forholdsvis lave bøder til tre erhvervsmænd, som er tiltalt i sagen.

Dommen er af Statsadvokaten i København blevet anket til Østre Landsret, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Tiltalen drejer sig om, at et aktieselskab ydede et lån på 10,6 millioner kroner til selskabets kapitalejer i 2018. Lånet blev tilbagebetalt inklusive renter i 2020.

Men i forhold til selskabsloven var der tale om et ulovligt kapitalejerlån, fastslog Retten i Næstved i en dom i december.

I sagen blev der rejst krav om bøder på 531.000 kroner til hver af de tre tiltalte, en direktør og to bestyrelsesmedlemmer.

Men retten fandt ikke grundlag for at følge den sædvanlige bødetakst, som udregnes på baggrund af lånets størrelse.

Resultatet blev en væsentligt mildere sanktion. De tre mænd blev hver straffet med bøder på 10.000 kroner.

Årsagen er ifølge dommen, at der ikke forelå en generel risiko for misbrug af kapitalejerlån.

Formentlig var der fra selskabets side tale om en misforståelse af rækkevidden af selskabslovens bestemmelse om ulovlige lån til moderselskaber. Der blev nemlig ikke tilvejebragt et grundlag for lånet ved en beslutning eller en bemyndigelse på generalforsamlingen.

Desuden lægger byretten vægt på, at de tre i overensstemmelse med professionel rådgivning forsøgte at lovliggøre lånet blot tre-fire måneder efter etableringen.

En fjerde tiltalt, et kvindeligt medlem af bestyrelsen, blev frifundet af byretten. Hun var ikke med til at yde lånet, lyder begrundelsen.

På grund af en kendelse om navneforbud er det forbudt at omtale de involverede nærmere.

Men som nævnt er det sidste ord ikke sagt. På grund af anken skal Østre Landsret endeligt afgøre sagen. Hvornår landsretten tager fat, vides endnu ikke.

/ritzau/