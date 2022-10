40-årig mand idømt tre års fængsel for gennem sine selskaber at have hvidvasket millioner af kroner.

Erhvervsmand dømt for hvidvask af mindst 60 millioner kroner

En 40-årig erhvervsmand er ved Retten i Randers idømt tre års fængsel for hvidvask af mindst 60 millioner kroner gennem tre af sine selskaber.

Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden stillede sine selskabers konti til rådighed for personer, som derefter indbetalte penge, der stammede fra kriminalitet.

Beløbene blev efter kort tid ført videre fra selskabernes konti til andre selskaber og personer.

Erhvervsmanden vidste eller måtte formode, at pengene stammede fra strafbare lovovertrædelser, fremgår det af anklageskriftet.

Den 40-årige er dømt for at have hvidvasket ikke under 60 til 70 millioner kroner.

Overtrædelserne fandt sted i perioden fra 1. december 2017 til 14. marts 2019.

I forbindelse med opklaring af sagen har politiet beslaglagt op imod tre millioner kroner.

Det beløb har retten nu konfiskeret til statskassen.

Specialanklager Karen Moestrup Jensen mener, at retten med dommen sender et tydeligt signal:

- Hvidvask er yderst alvorlig kriminalitet. Man kan ikke slippe afsted med at sige, at man blot har overladt sit NemID til andre, eller at man ikke har holdt øje med, hvad der foregik.

- Retten har ved afgørelsen vist, at det straffes hårdt, når man som her er med til at hvidvaske mange millioner kroner, siger hun.

Ud over fængsel er den 40-årige mand blevet frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller udlandet uden at hæfte personligt eller ubegrænset i fem år.

Den dømte har ifølge Randers Amtsavis udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen til landsretten.

Sagen er blevet efterforsket af NSK, der har til formål at bekæmpe organiseret og økonomisk kriminalitet.

