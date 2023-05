Erhvervsorganisation sætter krisesnak på pause og spår vækst

Spådomme om økonomisk krise og recession er blevet gentaget de seneste mange måneder som følge af stigende inflation og høje renter.

Men ifølge erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) er der ikke længere nogen grund til at holde krisesnakken i gang.

Det fremgår af en ny analyse af dansk økonomi, som organisationen står bag.

- Vi peger på, at dansk økonomi er på vej ind i det, vi kalder en blød landing, siger vicedirektør i DI Morten Granzau Nielsen.

- Her bremser økonomien op og bevæger sig sidelæns i stedet for et stort tilbageslag, som vi tidligere har skønnet.

Analysen kommer, inden fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V) onsdag formiddag præsenterer Økonomisk Redegørelse og giver en status på, hvordan det går med den danske økonomi.

DI forventer nu en vækst i bruttonationalproduktet (bnp) på 0,6 procent i år og 1,9 procent næste år.

Regeringen forventer også en bnp-vækst på 0,6 procent i år. Det fremgår af redegørelsen, erfarede Ritzau tirsdag.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

DI's forbedrede vurdering er blandt andet et resultat af, at beskæftigelsen ufortrødent er fortsat med at stige hen over vinterhalvåret trods frygt for det modsatte.

- Vi er overraskede over, hvor godt vi er kommet gennem vinteren. Økonomien er langt fra bremset lige så meget op, som vi havde frygtet, lyder det fra Morten Granzau Nielsen.

- Vi har rekordhøj beskæftigelse i Danmark i øjeblikket. Og selv om vi forventer et lille dyk i efteråret, vil der i år i gennemsnit være 26.000 flere i arbejde end sidste år.

Potentielt kunne bnp-væksten ende højere, hvis virksomhedernes fulde potentiale kunne blive indfriet, lyder det videre i analysen.

- Men vi må desværre indstilles os på, at i fravær af nye reformer, så vil den altafgørende bremse på vores muligheder for at udvikle vores samfund være manglen på hænder, siger DI-vicedirektøren.

Erhvervsorganisationen erkender, at 2023 fortsat er omgærdet af stor økonomisk usikkerhed, der kan vise sig at være en vækstbarriere i løbet af året.

- Virksomhederne navigerer i en historisk usikker verden lige nu, hvor udsigterne for vækst og omsætning kan ændres fundamentalt på ganske kort tid, siger Morten Granzau Nielsen.

- Ikke desto mindre må vi konstatere, at det, der sker omkring os og herhjemme lige nu, peger i en mere positiv retning end tidligere.

/ritzau/