I morgen, lørdag den 10. november, fylder Erik Bjerager 60 år, og sammen med den runde dag markerer avisen hans snart 25 år som chefredaktør og administrerende direktør. I sin første tid på avisen gjorde han ordene tro, etik og eksistens til ledeord for avisen. Skulle dette interview have ledeord, bliver det pligt, ansvar og frihed. Tre begreber, som er centrale for at forstå manden, der i blæsten ved Furesøen nærmest råber:

”Man må have en himmel over sit liv og mod til at gøre sin pligt og tage ansvar. Og så er det uhyre vigtigt for mig at føle mig som et frit menneske.”

Han er fra et hjem med avis og klaver, hvor man lærte pligt og ansvar. Her voksede han op som den midterste af tre børn. Hans mor, Birgith Bjerager, var sygeplejerske, men gik hjemme i mange år, inden hun blev ansat på et plejehjem. Hans far, David Bjerager (1924-2013), var civilingeniør og ansat som afdelingsingeniør i Odense Kommune.

”Jeg havde en far, som var ganske streng indimellem. Det har spillet en rolle for min karakterdannelse. Megen kunst handler om netop far-søn-forholdet. Tænk på ’Lykke-Per’ og tv-serien ’Herrens Veje’. For mig var forholdet til min far ikke enkelt, men det endte godt.”

Med afsæt i sin egen opvækst konkluderer Erik Bjerager, at man må være nådig i sin dom over sine forældre, og det er svært at få lært pligt og ansvar i den rette dosis.

”Når man vokser op med en stærk autoritet, lærer man pligten at kende. Det gode ved det er, at man får snuden i sporet og udretter noget. Svagheden er, at man måske aldrig får snuden op igen. Jeg synes ikke, man skal underkende pligtfølelse som en positiv kraft, men jeg havde som yngre en for stærk pligtfølelse og var for lidt lystbetonet i de ting, jeg gjorde, selvom det ikke nødvendigvis så sådan ud. Min opvækst har helt givet påvirket mig med stærk pligtfølelse og arbejdsomhed, og i mine unge år har jeg haft et stort behov for at slippe alle snærende bånd og føle mig fri, blandt andet ved at komme ud i verden.”

Med til pligten i barndomshjemmet hørte også jævnlig kirkegang. Begge forældre kom fra indremissionske hjem, men selv sluttede de op om den lokale folkekirke.

”Den kirkegang husker jeg som tvangspræget, men noget vigtigt blev alligevel indpodet i mig.”