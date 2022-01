Esbern Snare sejler stadig rundt med døde pirater

I halvanden måned har den danske fregat "Esbern Snare" sejlet rundt i Guineabugten med ligene af fire afrikanske mænd, og det er endnu uvist, hvad der skal ske med dem.

De fire mænd blev dræbt, da det den 24. november kom til en skudveksling mellem de formodede pirater og mandskab fra "Esbern Snare".

Fire andre blev anholdt. Tre af dem er siden løsladt, mens den fjerde fredag blev varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i København.

Den 30. november oplyste Forsvaret, at de fire afdøde efter en "respektfuld ceremoni af skibets præst" var blevet anbragt under dækket. Det blev blandt andet gjort for at sikre muligheden for en eventuel overdragelse af de afdøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden har "Esbern Snare" sejlet rundt med de fire døde mænd, og det er endnu uvist, hvad der skal ske med dem. Lørdag oplyser Forsvarskommandoen, at der "ikke er nyt i sagen".

Til Ekstra Bladet siger næstkommanderende i Søværnskommandoen, Carsten Fjord-Larsen, at Forsvaret afventer, hvad den nedsatte gruppe mellem Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet når frem til af løsninger.

Han fortæller desuden, at besætningen på den danske fregat har fået psykologbistand, blandt andet på baggrund af de fire døde mænd i lasten.

- Besætningen har selvfølgelig været klar over, at noget sådant kunne ske. Men efter det så er sket, har vi haft psykologer fra Veterancenteret nede på "Esbern Snare", som har været med til at tale med besætningen i mindre grupper, siger Carsten Fjord-Larsen til Ekstra Bladet.

- Her sætter man ord på, hvad man tænker og føler. Og der har psykologerne været med til at give nogle redskaber til, hvordan vi taler om oplevelserne. Fordi vi kan ikke gøre noget ved det. Vi skal bare sørge for, at vi ud fra en lægefaglig og sundhedsfaglig vurdering kan opbevare dem.

Den 39-årige nigerianske mand, som fredag blev varetægtsfængslet, er sigtet for drabsforsøg på danske soldater.

I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig og forklarede, at danske soldater fra en helikopter uden varsel skød mod båden med de formodede pirater.

Han afviste også, at han og de andre var pirater. De var sejlet ud for at fragte et skib hen til en flod, hvor det skulle lastes, lød hans forklaring.

/ritzau/