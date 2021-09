Et forbud er ikke et trylleslag mod voldelig bande

Selv om Loyal To Familia er opløst og forbudt, er problemet med bandens voldelige opførsel og forsøg på rekruttering til kriminalitet ikke pustet væk.

I samarbejdet mellem flere kommunale forvaltninger og politiet, SSP København, understreger sekretariatschef Riad Tolba, at der ikke er tale om et trylleslag, som får det kriminelle netværk til at gå i opløsning.

Men alligevel er der en gevinst.

- Et forbud kan betyde, at man ikke så nemt kan fremhæve sig selv og promovere sig selv i et givent område, siger Riad Tolba.

- Det bliver lidt sværere med kendetegn at sige "hey, vi har et sammenhold her". Et forbud kan være en del af en langt større indsats, som skal holdningsbearbejde de unge.

- Men de lokale ved jo godt, hvem de er, siger Riad Tolba.

I øvrigt nævner sekretariatschefen ikke Loyal To Familia ved navn. Det er helt bevidst. Årsagen er, at han ikke indirekte vil være med til at glorificere gruppen.

LTF nævnes dog udtrykkeligt i en SSP-rapport fra 2020. Selv uden rygmærker og kasketter kan banden markere sig, fremgår det i et afsnit om Sundby i København.

- Gruppen fra LTF har taget synligt ophold forskellige steder i bydelen, står der.

Opsøgende medarbejdere fra fritidscentre blev derfor sat i sving. Unge mellem 15 og 18 år blev udsat for en særlig opsøgende indsats, fordi de udviste "særlig interesse for bandemiljøet".

En forsker i bandekonflikter sagde forleden til Jyllands-Posten, at hun ikke mener, at et forbud vil mindske dens aktivitet. Line Lerche Mørck, der er professor ved DPU, Aarhus Universitet, advarede ligefrem om en negativ virkning:

- Man risikerer at skubbe nogle mennesker, der ellers kun er banderelateret et lille stykke af deres liv, ud over kanten, og det kan ende med at blive en samfundsmæssig større opgave at få dem integreret igen, sagde professoren.

Loyal To Familia blev foreløbig forbudt af Københavns Politi i september 2018. Alligevel har grupperingen siden været indblandet i flere voldelige konflikter.

På den anden side er antallet af personer, som ifølge politiet kan knyttes til banden, trods alt faldet fra 250 til cirka 100.

I Politiken onsdag siger en kriminolog ved Lunds Universitet, at det er svært at måle virkningen.

- Forbuddet har stor symbolsk betydning, men om det har en praktisk effekt, er uvist, siger David Sausdal til avisen.

Under et tidligere retsmøde om opløsningen af LTF har en anklager tidligere erkendt, at et forbud ikke er et universalmiddel.

- Men det er et vigtigt værktøj, fordi samfundet og myndighederne kan gøre det væsentligt sværere for banden at true og intimidere andre og at lokke unge ind i fællesskabet, har senioranklager Lasse Biehl sagt.

/ritzau/