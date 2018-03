Producer: Pressemeddelelse giver et forkert billede af "Jesus unge soldater"

Pressemeddelelsen om "Jesus Unge soldater" har givet anledning til en diskussion om, hvorvidt man kan sammenligne unge fra Indre Mission med islamisk ekstremisme. Det mener vi ikke, man kan, skriver producer

Hansen & Pedersen film har på egen hånd sendt en pressemeddelelse ud i forbindelse med premieren på dokumentarserien ”Jesus unge soldater”, som sendes på DR 3.

Pressemeddelelsen har givet anledning til en diskussion om, hvorvidt man kan sammenligne unge fra Indre Mission med islamisk ekstremisme. Det mener vi ikke, man kan, og vi er derfor kede af, at fokus nu er på en pressemeddelelse, som ikke giver det rette billede af den dokumentarserie, vi har produceret til DR 3.

Vi beklager den sammenligning, som pressemeddelelsen giver udtryk for.

Men vi er stolte over dokumentarserien, fordi vi synes, den giver et unikt indblik i, hvordan det er at være ung kristen i Indre Mission. Det er et nuanceret og loyalt portræt af de unge, som både viser de svære ting, som når de for eksempel ikke må drikke alkohol eller kæmper med tvivlen, men også hvor godt det kan være at have et værdifællesskab med andre unge.

Malene Flindt Pedersen er producer, Hansen & Pedersen film