Militært træningsfly er styrtet - to er kommet til skade

Et mindre fly er torsdag styrtet ned nær Herrup, der ligger mellem Viborg og Holstebro.

Der er tale om et af Forsvarets træningsfly, oplyser Forsvaret på Twitter torsdag eftermiddag. Her lyder det videre, at to personer er kommet til skade.

Tidligere på dagen kom samme melding fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Kort før klokken 14.30 skrev politikredsen, at det er for tidligt at sige noget om graden af tilskadekomst og årsagen til ulykken.

- Vi beder borgerne om at give os plads og arbejdsro, skriver politikredsen på Twitter.

Det fremgår ikke, hvor mange der var om bord i flyet.

Ifølge Folkebladet Lemvig er både politiet og redningsberedskab "massivt til stede". Mediet Newsbreak skriver, at der er tale om et mindre propelfly, som er havareret på en mark.

/ritzau/