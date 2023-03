Et ton hash og 90 kilo kokain indgår i ny stor smuglersag

En gruppe mænd i den modne alder sigtes for at have indsmuglet i alt et ton hash og 90 kilo kokain til Danmark.

Det oplyser politiinspektør Michael Kjeldgaard fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i forbindelse med, at syv mænd fremstilles for en dommer i Retten i Aarhus torsdag.

Og selv om sagen allerede er meget omfattende, vil den vokse i omfang, forudser han.

- Vi forventer, at sigtelserne vil blive udvidet, i takt med at efterforskningen skrider frem, siger Michael Kjeldgaard til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

De anholdte er i alderen fra 39 til 55 år. Syv blev anholdt i Jylland og på Sjælland, mens den ottende person blev taget af tysk politi i Flensburg.

Under onsdagens aktion beslaglagde betjente blandt andet en ejendom samt en luksusbil af mærket Audi.

Længere tids efterforskning ligger bag anholdelserne, men politiinspektøren vil ikke gå i detaljer med de beviser, som politiet mener at have indsamlet.

Politiet mener, at gruppen har arbejdet sammen om lovovertrædelserne siden efteråret 2020.

Umiddelbart er det ikke muligt torsdag eftermiddag at få oplysninger om de anholdtes mænds stillingtagen til sigtelserne.

/ritzau/