Etårig piges kraniebrud var ifølge obducent næppe selvpåført

En 15 måneder gammel pige var bevidstløs og i livsfare, da hun 28. november 2019 blev indlagt på Aarhus Universitetshospital.

Den efterfølgende nat afgik hun ved døden som følge af to kraniebrud og blødninger i hjernen.

En 58-årig tidligere dagplejer er ved Retten i Herning tiltalt for at have dræbt barnet, da pigen var i gæstedagpleje hos kvinden.

Dagplejemoren nægter sig skyldig. Hun har forklaret, at barnet skreg uafbrudt og var "hysterisk".

Artiklen fortsætter under annoncen

På et tidspunkt begyndte barnet ifølge dagplejeren at hamre sit hoved mod en skabslåge hos dagplejeren.

Det lykkedes dagplejeren at få ro på pigen, og efter en middagslur hentede kvinden barnet.

Men pludselig kollapsede pigen og blev ukontaktbar, har den 58-årige forklaret i retten.

Dagplejeren har ikke noget bud på, hvordan skaderne er opstået - udover de slag, som barnet pådrog sig, da hun bankede hovedet mod skabslågen.

En erklæring fra retsmedicinsk institut slår dog fast, at pigens kraniebrud "næppe var selvpåført" efter slag mod en væg.

Vicestatsobducent Ole Ingemann-Hansen, der tirsdag afgiver forklaring i retten, siger, at de alvorligste af pigens skader formentlig blev påført med stor kraft.

- Knogler er kroppens hårdeste materiale. Når vi konstaterer knoglebrud, så er det udtryk for, at der har været anvendt stor kraft.

Vicestatsobducenten mener, at skaderne kan være påført ved knytnæveslag eller slag med en genstand eller et stød mod en fast overflade.

- I det aktuelle tilfælde siger vi, at skaderne er en følge efter et stumpt traume som slag eller stød eventuelt kombineret med rysten, siger han.

Han vurderer, at pigen må have pådraget sig skaderne inden for maksimalt et døgn, før hun afgik ved døden.

Sagen fortsætter tirsdag med afhøring af en række vidner. Der ventes at falde dom 5. september.

/ritzau/