EU-domstol omstøder grønt lys til tysk milliardhjælp til Lufthansa

EU's godkendelse af en milliardstor redningspakke fra den tyske stat til det tyske luftfartsselskab Lufthansa er onsdag blevet annulleret ved EU-Retten.

EU-Retten har onsdag givet det irske luftfartsselskab Ryanair medhold i selskabets klage over redningspakken, som den tyske konkurrent Lufthansa fik i 2020 af den tyske stat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tilbage i 2020 fik Lufthansa og den tyske stat ellers EU-Kommissionens godkendelse.

Lufthansa havde som en række andre luftfartsselskaber akut behov for penge i kassen, da flytrafikken tørrede ind under coronaepidemiens rejserestriktioner.

I grove træk gik redningspakken ud på, at den tyske stat købte sig ind som medejer af luftfartsselskabet. For seks milliarder euro købte den tyske stat 20 procent af Lufthansa. Derudover stillede staten garanti for tre milliarder euro mere.

Det svarede til henholdsvis 45 og 22 milliarder kroner.

Ryanair klagede omgående til EU-Retten over EU-kommissionens godkendelse. Her er den første instans EU-Retten. Det er her Ryanair onsdag har fået medhold.

Dermed er det teknisk set kommissionens godkendelse, som EU-Retten har slået ned. Ifølge domstolen har kommissionen begået fejl i processen, der førte til godkendelsen.

Blandt andet peger domstolen på, at EU-Kommissionen fejlede i en vurdering af, at Lufthansa ikke kunne finde pengene på de finansielle markeder i stedet for af den tyske stat.

Samtidig indeholdt redningspakken ikke en mekanisme, der skulle få Lufthansa til at købe den tyske stat ud hurtigst muligt.

En afgørelse i EU-Retten kan ankes til EU-Domstolen. Dermed kan EU-Kommissionen anke afgørelsen til EU-Domstolen.

