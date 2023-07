EU kritiserer Københavns Lufthavn for at nøle med klimalovgivning

Trods ambitioner om at være en klimavenlig lufthavn er Københavns Lufthavn bagud med at indføre et vigtigt, lovpligtigt system, som EU kræver.

Det viser en aktindsigt, som Politiken har fået hos Trafikstyrelsen.

Der er tale om det såkaldte Departure Manager-system, som Københavns Lufthavn ikke har fuldt indfaset. Det kaldes også DMAN.

Systemet skal sikre effektiv flytrafik, og at forsinkelser undgås i europæisk luftrum. Det skal også være med til at nedbringe udslip af fossile brændstoffer.

Efter planen skulle systemet have været fuldt indfaset med udgangen af 2022. Men aktindsigten viser, at Københavns Lufthavn regner med at være i mål i fjerde kvartal i 2024.

Samtidig viser aktindsigten, at EU-Kommissionen har bedt Trafikstyrelsen om en redegørelse, fordi lufthavnen ikke lever op til kommissionens krav.

Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis systemet ikke tages i brug. Det oplyser EU-Kommissionen til Politiken.

- Hvis man ikke implementerer DMAN i en stor lufthavn som Københavns Lufthavn, kan det få alvorlige konsekvenser, siger talsmand Adalbert Lahnz i et svar til Politiken.

- På kort sigt kan ineffektivitet ved beregningen af præcise afgangstider forårsage forsinkelser. Forsinkelser er et stort problem i det overbelastede europæiske luftrum især i sommerperioden, og forsinkelser kan påvirker millioner af passagerer i hele Europa.

Systemet er ifølge EU-Kommissionen et vigtigt skridt på vejen til at gøre europæisk luftfart mere effektivt og mindre belastende for klimaet.

Det skyldes blandt andet, at der kan spares tonsvis af CO2. Det skyldes, at man kan minimere tiden, hvor flyene holder i kø med motorerne i tomgang.

Systemet kan blandt andet give meget præcise informationer til andre lufthavne om, hvor på banerne flyene er i en bestemt lufthavn. Det gør det muligt at koordinere trafikken mere præcist.

Københavns Lufthavn oplyser til Politiken, at det kun er de sidste detaljer, der skal på plads, før systemet er indført.

Ifølge driftsdirektør i lufthavnen Christian Poulsen er der tale om "en teknisk uenighed" mellem lufthavnen og EU. Det siger han i et skriftligt svar.

Han siger, at Københavns Lufthavn har gennemført "hovedparten" af projektet, og at servicen er i "operationel brug i lufthavnen i dag".

/ritzau/