EU undersøger om statsstøtte til SAS var i strid med regler

EU-Kommissionen indleder en undersøgelse, der skal slå fast, om støtte fra den danske og svenske stat under corona var i overensstemmelse med EU's regler for statsstøtte.

Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Støtten blev oprindeligt godkendt af Kommissionen i 2020. Efterfølgende er den dog blevet underkendt ved EU-retten.

Den samlede støtte fra Danmark og Sverige løb op i cirka en milliard euro. Det svarer til 7,45 milliarder kroner.

Det er fortsat Kommissionens opfattelse, at en del af kravene er opfyldt. Det udtaler Margrethe Vestager, Europa-Kommissionens ledende næstformand og konkurrencekommissær, i pressemeddelelsen.

- Den procedure, der nu sættes i gang, vil tage stilling til Domstolens afgørelse om, at der ikke findes en "step up"-mekanisme. Hvis dette aspekt bliver tilfredsstillende adresseret, bør der forventes et positivt resultat, siger hun.

En "step up"-mekanisme skal i dette tilfælde sikre, at Danmark og Sverige modtager et tilstrækkeligt afkast for deres investering. Derudover skal den sikre, at SAS har incitament til at tilbagekøbe aktierne hurtigst muligt.

Kommissionen sigter mod at nå frem til en endelig afgørelse i løbet af de kommende måneder.

SAS byder selv undersøgelsen velkommen.

- Det er vigtigt at nå frem til en robust løsning på det problem, som Retten har identificeret, så hurtigt som muligt, skriver selskabet på sin hjemmeside tirsdag.

Under coronapandemien kom flere flyselskaber i alvorlige problemer. Derfor trådte flere stater til for at holde hånden under selskaberne.

Foruden den dansk-svenske støtte til SAS godkendte EU-Kommissionen også, at den tyske stat hjalp luftfartsselskabet Lufthansa.

Men det irske lavprisselskab Ryanair mener, at begge tilfælde var unfair statsstøtte.

Derfor klagede Ryanair til EU-retten over Kommissionens godkendelser.

Det var den klage, som Ryanair fik medhold i ved EU-retten i maj, hvor godkendelsen blev annulleret.

Det er endnu uvist, hvad det vil betyde for SAS, hvis støtten endeligt bliver erklæret ugyldig.

I forbindelse med EU-Rettens afgørelse i maj påpegede SAS, at dommen ikke nødvendigvis betyder, at milliardstøtten fra den danske og svenske stat udgjorde ulovlig statsstøtte.

- EU-Kommissionen kan revurdere foranstaltningen, og SAS forventer, at den vil gøre det, skrev selskabet i en meddelelse efter dommen.

