EU vedtager ensretning af mobilopladere fra 2024

Inden længe kan du nøjes med at have et enkelt USB-C-kabel for at kunne lade din mobiltelefon og bærbare computer.

Tirsdag har EU-Parlamentet med et stort flertal vedtaget et forslag om at ensrette ladekablerne for mobilenheder i EU-området fra efteråret 2024. Det skriver Reuters.

Det betyder, at eksempelvis både iPhones og Android-telefoner vil skulle lades op med et USB-C-kabel. Det samme er tilfældet for bærbare computere, hvor det dog først træder i kraft i 2026.

Høretelefoner, der skal oplades, tablets og lignende produkter skal i fremtiden også kunne lades med USB-C-kabler.

Beslutningen om at lave ét fælles stik, der kan bruges i alle typer af telefoner, har været undervejs i noget tid. I juni nåede EU-landene og lovgiverne i EU til enighed om aftalen, som altså er blevet vedtaget tirsdag.

Apple, der producerer iPhone-telefonerne, bliver med EU's ensretning nødt til at ændre sine ladekabler. Firmaet har ellers altid brugt unikke kabler, der kun kan bruges til iPhone.

Forslaget om at ensarte opladere har tidligere fået ros fra Forbrugerrådet Tænk. Det er noget, man har arbejdet for i mere end ti år, sagde Helen Amundsen, seniorrådgiver i bæredygtigt forbrug hos forbrugerrådet, da EU-Kommissionen i sin tid præsenterede forslaget.

- Det betyder, at vi forhåbentlig selv som forbrugere kan få lov at beslutte, om vi vil have en oplader til det produkt, vi køber, fordi vi måske allerede har en eller flere derhjemme, som passer. Og så er der jo ingen grund til, at vi skal have flere.

- Det er både godt for prisen og miljøet, og det er godt for de mange ressourcer, der bliver brugt til at fremstille ladere, sagde hun.

/ritzau/