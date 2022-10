Europa står med største epidemi af fugleinfluenza nogensinde

Udbredelsen af højpatogen fugleinfluenza i Europa er den største hidtil.

Sæsonen 2021-2022 har budt på 2467 udbrud af smitte blandt fjerkræ, og 48 millioner fugle i berørte besætninger er blevet aflivet.

Det oplyser Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) i en pressemeddelelse.

Udbruddene af fugleinfluenza kommer år efter år, men de seneste tre sæsoner har budt på meget høj smitte. Derudover bliver der konstateret smitte året rundt og ikke kun fra oktober til marts, som det tidligere har været.

Det fortæller Lars Erik Larsen, der er professor i veterinær virologi ved Københavns Universitet og videnskabeligt ansvarlig for det nationale overvågningsprogram for fugleinfluenza.

- Vi får de her bølger af udbrud hvert efterår og hver vinter. Det hænger sammen med, at der er flere unge fugle. Men det, vi er bange for nu, er, at det har fået fodfæste i Europa og er en sygdom, som bare er her hele tiden.

- Fordi det gør, at sandsynligheden for udbrud hos tamfjerkræ stiger, og det bliver svært at indføre restriktioner, der kan dæmpe udbruddene, siger han.

Eksperterne på området ved ifølge Lars Erik Larsen ikke, hvorfor fugleinfluenzaen nu er der året rundt. Han beretter, at det i Europa især er Holland, Polen og Frankrig, der er hårdt ramt i sæsonen 2021-2022.

Der er dog ikke noget, der ifølge professoren tyder på, at vi står på randen af en ny mulig pandemi. Fordi selv om virusset har en høj dødelighed for mennesker - 60 procent - har virusset meget svært ved at smitte fra menneske til menneske.

- Så vi står ikke over for en ny pandemi. Men jo flere tilfælde, der kommer hos mennesker, jo større risiko er der også for, at det her virus kan udvikle sig til at smitte mellem mennesker, siger Lars Erik Larsen.

Ifølge Andrea Ammon, der er direktør i ECDC, er der højere risiko for smitte for dem, der arbejder med fjerkræ.

- Heldigvis har der ikke været nogen tilfælde af smitte til mennesker under de seneste udbrud af fugleinfluenza i EU/EØS, siger Andrea Ammon i pressemeddelelsen.

EØS dækker over landene Norge, Island og Liechtenstein.

Der er tale om smitte med såkaldt højpatogen fugleinfluenza.

Det fører til meget alvorlig sygdom og hurtig død blandt smittede fjerkræ i modsætning til lavpatogen fugleinfluenza, der fører til mildere sygdom hos dyrene.

Sygdommen kan spredes mellem besætninger, men i Danmark sker smitten i højere grad fra vilde fugle, fortæller professoren.

Den seneste sæson er der konstateret 3573 tilfælde af højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle i Europa, fremgår det af ECDC's opgørelse.

I både EU og Danmark er der ifølge Lars Erik Larsen overvejelser om, hvorvidt man bør vaccinere fjerkræ mod sygdommen.

Professoren mener ikke, der er grund til, at almindelige borgere skal frygte smitte med fugleinfluenza.

/ritzau/