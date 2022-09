Europæisk økonomi hoster og sprutter: Tyder på opbremsning

Noget tyder på, at der er økonomiske tordenskrald på vej syd for grænsen.

En af de tidligste indikatorer af, hvordan det går med økonomien i de lande, der har euro som valuta, har fredag kastet en dyster prognose af sig.

Der er tale om det, der hedder PMI-barometeret. Det er et indeks over, hvorvidt indkøbschefer synes, at det går bedre eller dårligere i denne måned end måneden før.

Indekset er i 100, hvis alle indkøbschefer synes, det går bedre. Omvendt er det i nul, hvis alle har svaret, at det går værre.

Hvis alle har svaret, at det er det samme som sidste måned, ligger indekset i 50.

September-indekset for hele eurozonen overraskede negativt og landede under 50 igen. Et af de lande, der trak indekset ned, var Tyskland.

Da indkøbschefernes svar er en af de første indikationer af, hvordan det går i økonomien, har man endnu ikke tal over, hvordan euro-landenes økonomi ser ud i september. Men noget kunne tyde på, at europæisk økonomi har tabt pusten.

- Eurozonens økonomi er forblevet i bakgearet. Især Tyskland er hårdt ramt. Det er nærmest frit fald, det vi ser i Tyskland, siger Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen.

Hvis indikationerne holder stik, står eurozonen ifølge Søren Kristensen sandsynligvis på kanten af en reel recession med fald i produktion, boligpriser og beskæftigelse over en bred kam i Europa.

Normalt ville Den Europæiske Centralbank (ECB) kunne hjælpe med få lidt skub i økonomien ved at sænke sine renter og dermed gøre det mere attraktivt at skyde penge ud i økonomien i stedet for at spare op.

Men ECB er for tiden i gang med at bekæmpe de prisstigninger, der plager Europa. Og her er medicinen i stedet at hæve renten. Hvilket meget vel kan have den modsatte effekt.

Særligt de tyske bølgeskvulp vil sandsynligvis få betydning for dansk økonomi ifølge Søren Kristensen.

- Det er rigtig vigtigt, fordi det er det indre marked i EU, der er vores absolut største eksportmarked, siger han.

- Og det, der sker i Tyskland, er ofte også det, der sætter retningen for dansk økonomi.

/ritzau/