Europæiske priser stiger hurtigere end danske

Det er langt fra kun i Danmark, at priserne stiger. Ser man på alle EU-landene, stiger priserne i et endnu højere tempo, end hvis man zoomer ind på Danmark ifølge Danmarks Statistik.

Ud over at måle prisstigningerne i Danmark, laver Danmarks Statistik også en opgørelse over, hvordan prisudviklingen ser ud sammenlignet med andre lande.

Her viser tallene, at priserne i Danmark i april lå 7,4 procent højere end samme måned året før. Ser man på alle 27 EU-lande steg priserne i samme periode 8,1 procent.

Opgørelsen er en lille smule anderledes, end når Danmarks Statistik ser alene på inflationen i Danmark. Normalt ser man her på, hvordan priserne har udviklet sig for danske husholdninger - uanset om de køber varer i Danmark eller udlandet.

Men det er ikke tilfældet, når man skal sammenligne prisniveauet på tværs af lande. Her ser man i stedet på, hvad det har kostet danske såvel som udenlandske husholdninger at købe i Danmark.

Til gengæld tæller danske husholdningers køb i andre EU-lande med i det land, hvor de har købt varen og ikke i det land, hvor husholdningen ligger.

Sammenligningen på tværs af EU-lande giver en mulighed for at se, om det er de samme ting, der stiger i pris over hele kontinentet.

Og særligt to kategorier går igen, når man vil se, hvor priserne stiger mest: El, gas og brændsel er den ene, og fødevarer er den anden.

De danske og europæiske forbrugere må sandsynligvis indstille sig på højere priser end vanligt i den nærmeste fremtid også. I hvert fald hvis man spørger Arbejdernes Landsbanks økonom Lisette Rosenbeck Christensen:

- Vi har formentlig ikke set toppen endnu, skriver hun i en analysen.

- Meldingen fra rigtig mange virksomheder er forsat, at de forventer at hæve priserne over de kommende måneder, og det stiller bredere prisstigninger i vente for os danskere.

Modsat sætter Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri, der repræsenterer en stor del af de danske virksomheder, sin lid til, at roligere energipriser de næste måneder vil dæmpe inflationen lidt.

Han har dog svært ved at glæde sig over, at priserne stiger mindre i Danmark end i EU generelt.

- Det er en utrolig ringe trøst for os danskere, at inflationen rammer hårdere i store dele af Europa. Den høje globale inflation giver lavere vækst i hele verdensøkonomien, skriver han i en analyse.

Priserne stiger særligt i de østlige dele af EU. I Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Bulgarien, Polen, Rumænien og Tjekkiet er priserne alle steder steget med om ti procent på et år.

Det er også tilfældet i Holland.

/ritzau/