Europas største økonomi vokser en smule fra årets start

Der er marginalt bedre gang i hjulene i tysk økonomi, som et stykke tid har kæmpet med væksten.

Den tyske økonomi voksede nemlig en smule i årets første kvartal.

Det viser foreløbige tal fra det tyske statistikkontor Destatis offentliggjort tirsdag.

Bnp steg med 0,2 procent fra januar til marts sammenlignet med kvartalet forinden.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre måneder inden var der en tilbagegang på 0,5 procent.

Hos arbejdsgiverne i Dansk Industri vækker det trods den dæmpede vækst begejstring, at Europas største og verdens tredjestørste økonomi sætter tempoet en smule i vejret.

- Industriproduktionen er steget de seneste måneder, og erhvervstilliden er i bedring, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI), i en skriftlig kommentar.

- Renterne er snart på vej ned, og det vil også være en håndsrækning til væksten i Tyskland, fortsætter økonomen.

Han regner dog kun med "svag" vækst i Tyskland i år.

Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/