Eurozonen undgik akkurat den mindst mulige vinter-recession

De fleste har nok lagt vinteren bag sig. Men regnemaskinerne hos EU's statistikkontor bliver ved med at levere økonomiske nyheder fra de kolde måneder.

Eurozonen undgik nemlig en teknisk recession i vinterhalvåret.

Det fremgår af opdaterede tal fra Eurostat, skriver dpa torsdag.

En teknisk recession defineres som to kvartaler i træk med negativ bnp-udvikling.

Inden opdateringen var vurderingen fra Eurostat, at landene med euroen som valuta oplevede et bnp-fald på 0,1 procent i både sidste kvartal af 2022 og første af 2023.

Dermed opfyldte eurozonen akkurat betingelserne for en recession.

Men i de opdaterede tal var der i første kvartal af 2023 ingen bnp-ændring - altså en bnp-vækst på 0,0 procent.

Dermed undgår eurozonen med mindst mulig margen den mindst mulige recession.

Det er ikke første gang, at vinterens bnp-tal ændrer sig.

De første tal fra Eurostat tydede på, at der ikke havde været recession. Så kom der i juni en opdatering, som sendte vinterens eurozoneøkonomi i ud i den meget beskedne recession.

Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre vurderede dengang, at der trods recessionen ikke var anledning til "katastrofestemning" på grund af den minimale tilbagegang.

Med torsdagens opdatering er der så endnu mindre anledning til katastrofestemning.

Men den økonomiske situation er langtfra i top. Det vurderer Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv.

- Euroområdet er præget af vækstafmatning over hele billedet, vurderer han i en skriftlig kommentar.

- Med tanke på at de kraftige rentestigninger endnu ikke er slået fuldt igennem, er det bekymrende, at økonomien ikke er vokset i løbet af vinteren, siger han videre og understreger, at lav vækst i Europa også rammer dansk økonomi.

Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

