Evakueret fra Afghanistan får lempet straf for ulovlig indrejse

En ung mand får onsdag i Københavns Byret en nedsat straf for at være kommet til Danmark på et evakueringsfly fra Afghanistan i august sidste år. Han overtrådte et indrejseforbud, som han tidligere havde fået i forbindelse med en sag om skydevåben.

Minimumsstraffen er fængsel i et år. Men en dommer beslutter sig for fængsel i ni måneder. Den tid har han allerede siddet som varetægtsfængslet. Derfor er han løsladt.

Der er brede smil og omfavnelser, da en bror gratulerer med afgørelsen.

Den 24-årige opgav sin brors navn, da han steg op i et Hercules-fly i lufthavnen i Kabul i slutningen af august. I forvejen var han udvist.

Men ved ankomsten til Kastrup Lufthavn afslørede et tjek af hans fingeraftryk hans sande identitet. Siden har han været varetægtsfængslet.

- Dit sind var i oprør på det tidspunkt, siger dommeren om den desperate situation, som den 24-årige befandt sig i. Taliban var ved at få kontrol over hele Afghanistan.

Det er begrundelsen for at nedsætte straffen.

Den 24-årige er flere gange tidligere straffet. Han har en reststraf på 1071 dage. Senioranklager Anders Larsson krævede, at denne blev udløst i forbindelse med overtrædelsen af indrejseforbuddet - og mente altså, at fængsel i godt fire år var den rigtige afgørelse af hensyn til folks retsfølelse.

Det var dommeren dog ikke enig i. Heller ikke forsvareren, advokat Bjørn Elmquist.

- Der er ikke tvivl om, at han var i en situation, der var livstruende. Man skal være meget forsigtig med at tale om retsfølelsen i dag. Det er en gummibåd, der kan pustes op efter forgodtbefindende, sagde forsvareren.

Bjørn Elmquist mente, at hans klient skulle være straffri, fordi det var en nødsituation.

Kun godt to måneder inden evakueringen fra Afghanistan havde den 24-årige udviste frivilligt ladet sig udsende til landet. En amerikansk ngo-organisation skulle hjælpe ham i gang.

Manden har ikke tidligere levet i landet. Han kom til Danmark som spæd efter at være blevet født i en flygtningelejr i Pakistan.

Under varetægtsfængslingen har den 24-årige anmodet om asyl i Danmark, kommer det frem i retsmødet.

Også en anden mand, der var udvist med indrejseforbud, blev evakueret fra Kabul i august. Han rejste dog på sit rigtige navn. I februar bestemte en anden dommer i Københavns Byret, at straffen i den sag skulle bortfalde. Anklagemyndigheden er dog ikke tilfreds med dommen og har anket til landsretten.

/ritzau/