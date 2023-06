Evakueret kvinde sigtes for at støtte IS som husmor

En 34-årig kvinde, som er blevet evakueret fra Syrien, sigtes for med sin tilstedeværelse og sin rolle som husmor at have fremmet Islamisk Stat i Syrien.

Det fremgår af en sigtelse, som fredag eftermiddag er blevet læst op i Retten på Frederiksberg af anklager Marie Petersen.

Det skal være sket fra december 2014 og ind til december 2018, hvor hun blev taget til fange og endte i al-Roj-lejren sammen med sine to børn.

Foruden sigtelsen om at fremme en terrorvirksomhed, sigtes kvinden for at være rejst ind i Raqqa-distriktet i Syrien og dermed opholdt sig i et konfliktområde uden tilladelse.

- Jeg kan sige overordnet, at min klient nægter, nåede forsvarer Lone Refshammer at sige, før anklageren afbrød og fortalte, at hun ønskede lukkede døre.

Trods protester fra den fremmøde presse, valgte dommeren at lukke dørene til retsmødet, så nærmere oplysninger om beviser og kvindens forklaring holdes hemmelige.

Fredag eftermiddag er retsmødet fortsat i gang.

Sammen med sine to børn på fire og fem år landede den 34-årige kvinde torsdag aften i Danmark efter at være blevet evakueret fra al-Roj-lejren i det nordøstlige Syrien.

På dansk jord blev hun anholdt og adskilt fra sine to børn, som i øjeblikket opholder sig på en institution. Det fortalte børnenes advokat, Knud Foldschack, fredag morgen.

Han fortalte desuden, at han gerne ser, at moren ikke varetægtsfængsles på almindelig vis, men i såkaldt surrogat, så hun kan være sammen med børnene, der aldrig før har været i Danmark.

Også Red Barnet har peget på en surrogatløsning, hvor børnene og moren samles under stabile forhold i for eksempel et hus.

Den 34-årige kvinde har marokkansk baggrund, og hun har fået frataget sit danske statsborgerskab, mens hun har siddet i lejren i Syrien. Dermed adskiller hun sig fra de mødre, der tidligere er blevet evakueret fra landet.

Højesteret har blåstemplet fratagelsen af statsborgerskabet, men kvinden har taget sagen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor hun håber på en ændring.

