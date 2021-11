Få coronakompenserede virksomheder er gået konkurs

Lidt mere end én procent af de virksomheder, der har fået kompensation under coronakrisen, er gået konkurs.

Det viser en analyse lavet af Danmarks Statistik.

Analysen har blandt andet haft til formål at undersøge effekterne af den række af hjælpepakker, som virksomheder har fået stillet til rådighed under corona.

Det gælder kompensation til løn, faste omkostninger og selvstændige.

Ifølge analysen har der i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021 været lige under 1400 konkurser blandt de kompenserede virksomheder.

Det svarer til 1,4 procent af alle kompenserede virksomheder.

Til sammenligning har der i samme periode været små 2400 konkurser blandt de øvrige aktive virksomheder.

Det svarer til 1,0 procent af alle øvrige aktive virksomheder.

Fra 1. april 2020 til 30. september 2021 har der altså været næsten 3800 konkurser blandt alle virksomheder.

Det svarer til 1,1 procent af alle de cirka 350.000 aktive virksomheder i 2020.

Til sammenligning var der tæt på 4200 konkurser fra 1. april 2018 til 30. september 2019, hvilket svarer til 1,3 procent af de næsten 319.000 aktive virksomheder i 2018.

- Der var dermed færre konkurser i perioden med nedlukninger som følge af covid-19 end i den tilsvarende periode før covid-19, står der i analysen.

I landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, mener cheføkonom Allan Sørensen, at kompensationsordningerne har været meget afgørende.

- Uden mulighederne for kompensation ville vi have set markant flere konkurser, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

- Virksomhederne har i kortere eller længere perioder været afskåret fra at tjene penge, og uden kompensation ville det for mange have været umuligt at holde kreditorerne stangen.

Fra 1. april 2020 til 30. september 2021 er der udbetalt i alt 46,5 milliarder kroner i kompensation til virksomhederne i Danmark.

De penge er blevet delt mellem næsten 102.000 virksomheder.

Ud af de 46,5 milliarder kroner er der udbetalt 618 millioner kroner i kompensation til de konkursramte virksomheder.

Det svarer til 1,3 procent af det samlede udbetalte kompensationsbeløb.

/ritzau/