Få reklamepenge og høj inflation halverer Metas indtjening

Facebooks og Instagrams moderselskab, Meta, får mere end halveret sit nettoresultat i årets tredje kvartal sammenlignet med sidste år. Det viser selskabets regnskab.

Selskabet kunne i samme kvartal sidste år notere sig for et nettoresultat på 9,2 milliarder dollar. Det svarer til 68,3 milliarder danske kroner. Det er i midlertidig blevet halveret til 32,7 milliarder dollar i dette kvartal.

Svaret skal findes i blandt andet den høje inflation, som øger driftsomkostningerne. Desuden har Meta tjent markant færre penge på reklamer end i samme periode sidste år.

Den dårlige indtjening skyldes ikke, at der er færre brugere - tværtimod har Facebook og Instagram tre procent flere daglige aktive brugere end på samme tidspunkt sidste år.

Mark Zuckerberg, som er administrerende direktør for Meta og stifter af Facebook, siger i en selskabsmeddelelse, at han er glad for, at platformene bliver ved med at vokse.

- Mens vi på den korte bane står over for udfordringer med hensyn til omsætning, er de grundlæggende betingelser for, at vi kan vende tilbage til større vækst i omsætningen, der, siger han.

Det dårlige resultat for Meta skyldes nærmere, at den høje inflation har gjort det dyrt at drive virksomhed. Metas driftsomkostninger er steget til 22,1 milliarder dollar for kvartalet.

Det svarer til 164 milliarder kroner - 19 procent mere, end de 138 milliarder kroner, selskabet måtte af med før.

Det er altså blevet markant dyrere at drive Meta, men samtidig er der også kommet færre penge i kassen. Mens selskabet i tredje kvartal sidste år hev 29 milliarder dollar ind i omsætning, faldt det i år til 27,7 milliarder.

Det kan skyldes flere ting, men færre reklameindtægter er formentlig en af de store grunde, da de udgør den primære del af Metas indtægter. Den høje inflation gør ifølge nyhedsbureauet Reuters, at flere virksomheder sparer på reklamebudgettet for at spare penge.

Mark Zuckerberg siger, at Meta skal ind i 2023 med fokus på "prioritering og effektivisering".

- Vi går ind i 2023 med fokus på prioritering og effektivisering, som skal hjælpe os med at navigere i det nuværende landskab og komme ud på den anden side som et endnu stærkere selskab, siger han.

Det skuffende resultat har ifølge nyhedsbureauet Reuters slået 13 procent af værdien af Facebooks aktie. Det betyder, at selskabets værdiansættelse på børsen er faldet med 40 milliarder dollar. Det svarer til 296,9 milliarder kroner.

/ritzau/