Facebook-ejer vil gennemføre ny stor fyringsrunde

Facebooks moderselskab, Meta, planlægger af afskedige yderligere 10.000 ansatte. Derudover nedlægger man 5000 stillinger, som endnu ikke er blevet besat.

Det oplyser koncernen i en meddelelse tirsdag eftermiddag dansk tid.

Det bliver hårdt, men der er ingen vej udenom, siger Mark Zuckerberg, topchef i Meta, i meddelelsen.

- Det vil betyde, at vi skal sige farvel til dygtige og passionerede kolleger, som har været en del af vores succes, siger han.

- De har dedikeret sig til vores mission, og jeg er personligt taknemmelig for alles indsats, lyder det videre.

Sidste år annoncerede man en fyringsrunde, hvor 11.000 stod til at miste deres job.

Da skyldtes det stigende omkostninger og et svagt annoncemarked som følge af inflation og en begyndende økonomisk nedtur.

De 11.000 svarede til cirka 13 procent af koncernens samlede arbejdsstyrke.

Zuckerberg fortæller, at man fremover vil prioritere områder som kunstig intelligens og det såkaldte Metaverse-projekt, som er en slags visuel repræsentation af internettet.

- Hver dag bygger Meta nye måder, hvorpå folk kan føle sig tættere, siger topchefen.

- Dette er et grundlæggende menneskeligt behov, som kan være vigtigere i nutidens komplekse verden end nogensinde før.

- En dag håber vi at gøre det muligt for enhver person at føle en lige så stærk følelse af tilknytning, som man gør, når man fysisk er sammen med en, man elsker, lyder det videre.

Fyringsrunderne følger en trend, som særligt har gjort sig gældende blandt tech-virksomheder i løbet af de seneste måneder.

Amazon annoncerede i januar, at man regner med at afskedige i alt 18.000 ansatte.

Også Spotify, Microsoft og Philips har meldt større fyringsrunder ud.

