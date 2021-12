Facebook får kritik for lånereklamer rettet mod spillefugle

Facebooks annoncesystem er i strid med god markedsføringsskik.

Sådan lyder det fra Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Kritikken går på, at virksomheder, der udlåner penge, har kunnet målrette deres annoncer til personer, der har vist interesse for spil.

Tilbage i starten af 2020 var der fokus på problemstillingen, da Forbrugerombudsmanden slog ned på, at virksomheden Sky Connect havde overtrådt god markedsføringsskik.

Sky Connect stod bag låneportalen Favoritlån og målrettede via Facebook lånereklamer mod spillefugle. Det blev af ombudsmanden kaldt i strid med reglerne.

Efterfølgende blev selskabets konto på Facebook lukket. Det sociale medie får nu alligevel kritik for sin annoncesystem. Sådan lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Hun peger på, at spillegæld siden 1683 ikke har været juridisk bindende.

- Hensynet bag bestemmelsen er, at det er uetisk og samfundsmæssigt skadeligt, hvis der drives forretning på at lade folk gældsætte sig ved hasardspil.

- Bestemmelsen gælder endnu, og det er de samme hensyn, der gør, at det er i strid med god skik at målrette reklamer for lån mod forbrugere, der har vist interesse for spil.

- Derfor er det naturligvis også i strid med god skik, når Facebook sælger sådanne annoncer til erhvervsdrivende, siger hun i pressemeddelelsen.

Facebook vil nu ændre sit annoncesystem. Det har koncernen tilkendegivet over for Forbrugerombudsmanden.

