Facebook øger overskud i 2021 med 35 procent

Meta Platforms, der står bag de sociale medier Facebook og Instagram samt beskedtjenesterne Messenger og WhatsApp, øgede i regnskabsåret 2021 sit over skud med 35 procent til 39,4 milliarder dollar.

Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort sent onsdag aften dansk tid. Omsætningen for 2021 viser en fremgang på 37 procent til knap 118 milliarder dollar.

På børsen i New York falder kursen markant. Det skyldes ifølge MarketWire, at selskabets prognose for første kvartal i indeværende regnskabsårs skuffer i forhold til forventningerne.

/ritzau/