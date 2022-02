Facebook-stifter rasler ned ad rigmandsliste efter kæmpe kursfald

Facebook blev torsdag over 200 milliarder dollar mindre værd på børsen i New York efter skuffende regnskab.

Facebook-grundlægger Mark Zuckerberg er for første gang siden 2015 havnet uden for top-10 på magasinet Forbes' liste over verdens rigeste personer.

Det skyldes et enormt kursfald torsdag på børsen i New York.

Her dykkede kursen på Meta Platforms, som ejer Facebook, Instagram, Messenger og WhatsApp, med 26 procent efter et skuffende regnskab og en prognose for første kvartal i år, der lå langt under børsanalytikernes forventninger.

Desuden viste regnskabet, at Facebook ikke oplevede vækst i brugertallet fra tredje til fjerde kvartal, da de månedlige brugere i begge perioder var på 2,91 milliarder.

Kursfaldet mindskede Metas børsværdi med 230 milliarder dollar. Det er et historisk stort værditab for en enkelt aktie på en enkelt handelsdag, skriver Bloomberg News.

Zuckerberg er den største enkeltaktionær i Meta Platforms med en ejerandel på næsten 13 procent ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med kursfaldet svandt værdien af hans aktiebeholdning ind med næsten 30 milliarder dollar.

Ifølge Forbes er den 37-årige Mark Zuckerberg nu god for knap 85 milliarder dollar. Det rækker til en placering som nummer 12 på rigmandslisten fra Forbes.

Nummer et på listen er Elon Musk fra Tesla med en formue på 232 milliarder dollar.

/ritzau/