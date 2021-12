Facebook stopper lånereklamer til spillefugle inden nytår

Forbrugerombudsmanden har kritiseret Facebook for, at lånereklamer kan målrettes spilinteresserede.

Facebook har fået kritik for at lade virksomheder målrette lånereklamer direkte til brugere, som har vist interesse for spil.

Facebooks kommunikationschef i Norden, Lukasz Lindell, oplyser, at det inden nytår vil ændre sine systemer, så det ikke længere er muligt.

Meldingen kommer, efter at Forbrugerombudsmanden udtalte kritik af det sociale medie.

- Vi har tidligere informeret Forbrugerombudsmanden om, at vi som led i en større produktændring i europæiske lande begrænser bestemte målretningsmuligheder og blandt andet fjerner muligheden for, at låneudbydere kan målrette annoncer til forbrugere, der har vist interesse i spil og gambling.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Denne ændring forventes at være implementeret inden årets udgang, siger han i en skriftlig kommentar.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen udtalte tirsdag, at Facebook overtræder reglerne for god markedsføringsskik.

Derfor har hun anmodet om, at Facebook ændrer sit annoncesystem, så det ikke længere er muligt.

Hun har peget på, at spillegæld siden 1683 ikke har været juridisk bindende.

- Hensynet bag bestemmelsen er, at det er uetisk og samfundsmæssigt skadeligt, hvis der drives forretning på at lade folk gældsætte sig ved hasardspil.

- Bestemmelsen gælder endnu, og det er de samme hensyn, der gør, at det er i strid med god skik at målrette reklamer for lån mod forbrugere, der har vist interesse for spil.

- Derfor er det naturligvis også i strid med god skik, når Facebook sælger sådanne annoncer til erhvervsdrivende, sagde hun tirsdag i en pressemeddelelse.

/ritzau/