Fængslede danskere i svensk drabssag er løsladt

Fire mænd - tre danskere og en svensker - der har siddet fængslet for et skuddrab i Malmø, er løsladt.

Tre danskere og en svensker, der har siddet varetægtsfængslet i forbindelse med et drab i Malmø, er blevet løsladt.

Det oplyser den svenske mands advokat til Ekstra Bladet.

Det var i boligområdet Bunkeflostrand i Malmø, at en 25-årig dansk statsborger den 15. december blev skudt.

Dagen efter kom det frem, at fire mænd i alderen 22 til 35 år var blevet anholdt. Søndag blev mændene, der nægter sig skyldige, varetægtsfængslet i en uge, men allerede torsdag er de altså løsladt.

- Min klient nægter sig skyldig. Vi mener, at politiet har gjort et godt arbejde med at kontrollere de oplysninger, de har fået, og at det er derfor, at de er blevet løsladt, siger advokaten, Byron Törnström, til Ekstra Bladet.

Mediet har tidligere beskrevet, at der er en forbindelse mellem offeret i Malmø og et drab, der fandt sted hos en frisør i Rødovre 3. december.

Svensk politi har dog ikke bekræftet, at der er en sammenhæng til skyderier i Danmark.

Ekstra Bladet, DR og TV2 har tidligere beskrevet, at en af de sigtede er et højtstående medlem af den københavnske bande NNV. Det sigtede bandemedlem skal angiveligt være en 26-årig dansk mand.

Ved skyderiet i frisørsalonen i Rødovre den 3. december blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt. Derudover blev en 28-årig mand alvorligt såret, og en 15-årig dreng blev ramt i hånden.

Onsdag blev to mænd på 29 og 34 år varetægtsfængslet for drabet og drabsforsøgene.

Politiet har tidligere oplyst, at det arbejder ud fra, at skyderiet i frisørsalonen har forbindelse med et skyderi på Nørrebro i København dagen før.

Her blev en 27-årig mand skudt. Ifølge politiet blev han ramt af skud i ryggen på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade. Han mistede sidenhen livet på hospitalet.

Indtil videre er fire mænd sigtet i forbindelse med drabet på Nørrebro. Senest blev to 20-årige mænd tirsdag varetægtsfængslet. De er sigtet for medvirken til drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse.

/ritzau/