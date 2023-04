Fængsler lokker pensionerede fængselsbetjente med bedre løn

Fængslerne og arresthusene er hårdt pressede, hvad angår bemandingen.

Derfor har Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen indgået en ny aftale om bedre løn og mulighed for flere arbejdstimer, og det har til formål at lokke pensionerede fængselsbetjente tilbage i uniformen.

Bo Yde Sørensen, der er forbundsformand for Fængselsforbundet, håber, at de bedre vilkår vil få pensionerede fængselsbetjente og værkmestre til at trække i uniformen igen for at forsøde pensionistlivet.

- Det her kommer ikke til at redde den situation, Kriminalforsorgen er i. Det ligger fuldstændig fast.

- Men det kan være med til at gøre en forskel - ikke mindst fordi vi nærmer os sommerferieperioden og med de fængselsbetjente, vi er tilbage, er det stort set håbløst at få noget, der bare minder om en fornuftig sommerferie som fængselsbetjent, siger Bo Yde Sørensen.

Tidligere har pensionerede fængselsbetjente og værkmestre måttet arbejde op til otte timer om ugen og til en timeløn på 182 kroner.

Det ændres med den nye aftale til, at de må arbejde op til 37 timer om ugen og til en løn på cirka 200 kroner i timen.

Med de ekstra lønkroner kommer de pensionerede fængselsbetjente op på et niveau, der "i træskolængder svarer nogenlunde til medianlønnen" for en fængselsbetjent, lyder det fra forbundsformanden.

Han mener desuden, at særligt muligheden for at arbejde flere timer per uge vil øge incitamentet til at støve uniformen af.

Det skyldes blandt andet, at de fleste af de vagter, fængselsbetjentene i Kriminalforsorgen har, er af 12 timers varighed.

- Så på den gamle aftale, hvor man måtte arbejde op til otte timer om ugen, kunne man ikke engang tage en fuld vagt.

- Så jeg tror, at det for mange pensionister ikke var umagen værd at engagere sig, siger Bo Yde Sørensen.

Ifølge ham vil det gøre en forskel, hvis bare en enkelt pensionist giver en hånd med. Men det skal helst være flere end det.

Hvor mange der skal trækkes tilbage i faget, før Fængselsforbundet vil kalde det en succes, vil forbundsformanden dog ikke sætte tal på.

Fængselsforbundet offentliggjorde tidligere i april et notat, der viser, at der er 1900 fængselsbetjente. Antallet af fængselsbetjente er faldet ti år i træk. I 2012 var der 2646 betjente.

Omvendt stiger antallet af indsatte. I 2022 var der over 4200 indsatte. Og hver betjent tager sig i gennemsnit af 2,2 indsatte. For få år siden var tallet 1,4.

Den nye aftale træder i kraft 13. april. Da de pensionerede fængselsbetjente og værkmestre får tjenestemandspension, vil de ifølge Fængselsforbundet ikke blive modregnet i pensionen, selv hvis de arbejder fuld tid.

/ritzau/