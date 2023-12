Fængslet dansker i Rwanda har fået konsulær bistand

Fredag risikerer en 55-årig dansk statsborger at få en dom på fængsel på livstid i Rwanda.

Det skriver BBC News Swahili.

Han er tiltalt for at have spillet en rolle i folkedrabet i landet, som skete i 1994.

Udenrigsministeriet bekræfter over for Ritzau, at man har ydet konsulær bistand til manden.

- Udenrigsministeriet er bekendt med sagen og har ydet konsulær bistand gennem sagens forløb, herunder været i kontakt med pårørende og lokale myndigheder samt overværet retsmøder i sagen, skriver ministeriet.

Udenrigsministeriet tilføjer, at ministeriet har tavshedspligt i personsager. Derfor kan det ikke oplyse yderligere.

Den tiltalte mand har været fængslet i Rwanda siden december 2018, hvor han blev udleveret fra Danmark.

Det er en del af Danmarks udleveringsaftale med Rwanda, at den 55-årige mand skal afsone en eventuel dom på dansk jord.

I nogle tilfælde kan man som dansk statsborger godt afsone en fængselsstraf i Danmark, som man har fået i udlandet.

Det kræver, at dommen er endelig. Det skal også godkendes af både Danmark, og det land hvor man er dømt.

Udenrigsministeriet kan ikke hjælpe fængslede i udlandet med udgifter til deres retssager eller efterforske, skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Den 55-årige mand nægter sig skyldig.

I forbindelse med sin udleveringssag i Danmark har han blandt andet forklaret, at han var på påskeferie i Congo, da folkedrabet startede i april 1994.

Han har derfor ikke været på de steder, som de rwandiske myndigheder anklager ham for, påstod han.

Spørger man myndighederne i Rwanda, har han været involveret i drab på mindst 2000 personer.

I Danmark blev han varetægtsfængslet i maj 2017. Da Rigsadvokaten afgjorde, at han godt kunne udleveres i efteråret samme år, indbragte manden afgørelsen for domstolene.

Både Retten i Hillerød og Østre Landsret afgjorde, at manden kunne udleveres.

Den 55-årige mand kom til Danmark i 2001 og blev siden dansk statsborger.

