Fængslet danskers sag i USA kan trække ud med et år

Det er en dybt frustreret forsvarer, der mandag aften dansk tid har forladt retssalen i endnu et retsmøde i Colorado, USA, om en dansk mands sag.

Danskeren, der er i 50'erne, har i over tre år været frihedsberøvet i sagen, hvor han er tiltalt for at have anstiftet en af de største naturbrande i delstatens historie.

Han er psykisk syg, og han er bedømt uegnet til at møde i en straffesag.

Men fredag modtog mandens forsvarer, Jane Fischer-Byrialsen, en rapport, der siger, at det er muligt at tvangsmedicinere ham og dermed få sagen gennemført.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu skal en civil domstol forholde sig til, om tvangsmedicineringen kan tillades.

Ifølge Jane Fischer-Byrialsen vil sagen nu, der i en længere periode ikke har rykket sig synderligt, trække endnu mere i langdrag.

- Næste skridt, som vi venter på, er, at de putter anmodningen i den civile ret. Det, siger de, at de gør inden for den næste uge, og så skal vi så i den civile ret og kæmpe mod det.

- Jeg tror, det vil gå meget, meget langsomt. Jeg tror slet ikke, de hører den her slags anmodninger under covid-19. De prioriterer alt muligt andet. Vi kommer til at sidde i kø et år, tror jeg, siger Jane Fischer-Byrialsen.

Selv har hun op til flere gange anmodet domstolen om at afvise straffesagen mod danskeren. Det vil dommer Gregory Lyman dog ikke.

- Det kan ikke passe, at de siger, han er syg, men i over tre år har de ikke kunnet gøre noget ved det.

- Vi bliver ved med det (at prøve at få sagen nedlagt, red.), men dommeren bliver ved med at sige, at han ikke vil gøre noget, siger hun.

Næste retsmøde i sagen er 8. september. Her skal man forsøge at finde frem til, hvor lang tid det vil tage at få spørgsmålet om tvangsmedicinering behandlet.

Danskeren er "meget, meget ked af det", fortæller Jane Fischer-Byrialsen.

- Han tror, at hele systemet er imod ham, og det kan jeg godt forstå, siger hun.

Sagen drejer sig om en brand, der i sommeren 2018 hærgede et område på over 43.000 hektar i den sydlige del af Colorado. 141 boliger gik op i røg. Lokale medier har kaldt sagen "the Spring Creek fire".

Branden opstod ved et uheld, har danskeren oprindeligt forklaret. Efter at have grillet på en bålplads havde han lagt sig til at sove i sin autocamper.

Han vågnede på grund af røgen. Angiveligt blev han selv forbrændt, da han forsøgte at slukke ilden med et håndklæde og et tæppe.

Manden blev anholdt, da han sad og legede med sin hund i sin truck, har et lokalt medie rapporteret.

Oprindeligt indrejste han til USA i 2013 på et almindeligt turistvisum. Det er for længst udløbet.

/ritzau/