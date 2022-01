Byretsdommer har besluttet at forlænge varetægtsfængslingen af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Fængslet spionchef er chokeret over behandling

Advokaterne for den varetægtsfængslede spionchef Lars Findsen overvejer, om de vil kære byrettens afgørelse om fortsat fængsling til Østre Landsret.

Det lod den ene, Lars Kjeldsen, forstå, da han og kollegaen David Neutzsky-Wulff mandag aften mødte journalister ved Københavns Byret.

Her havde en dommer efter et flere timer langt retsmøde besluttet at forlænge frihedsberøvelsen af Lars Findsen frem til 4. februar.

Tidligere på dagen havde hovedpersonen selv i en pause i byretten betegnet sagen som "vanvittig".

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter retsmødets afslutning sagde Lars Kjeldsen om sin klients reaktion.

- Han er selvfølgelig chokeret over den behandling, han har været udsat for, og er overrasket over, hvordan det er gået, fortalte advokaten.

I arresthuset, hvor Lars Findsen er anbragt, er han underkastet brev- og besøgskontrol.

- Jeg er overrasket over, hvor pænt han tager det, bemærkede advokaten.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste har været mål for en langvarig hemmelig efterforskning udført af Politiets Efterretningstjeneste. I den forbindelse er han blevet aflyttet, har DR rapporteret.

Sigtelsen drejer sig om lækage af højt klassificerede oplysninger. Lars Findsen nægter sig skyldig.

Han blev fritaget for tjeneste i august 2020.

Forsvarsminister Trine Bramsens beslutning dengang skyldtes, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne havde fået materiale fra en whistleblower i tjenesten. Der kunne være risici for, at der uberettiget blev spioneret mod danske statsborgere, mente tilsynet blandt andet.

En kommission bestående af tre landsdommere blev derefter nedsat. Kommissionens konklusion blev frigivet 13. december - i øvrigt fem dage efter anholdelsen af Lars Findsen og tre andre.

Tilsynets mistanke blev skudt ned. Der var ikke grundlag for at rejse kritik, fastslog dommerne.

/ritzau/