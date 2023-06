Færge mellem Norge og Danmark ændrer kurs efter brand

Der har været en brand om bord på færgen "Bergensfjord", mens den var på vej fra Hirtshals til Bergen i Norge.

Det skriver Bergens Tidende ifølge det norske medie VG.

Branden startede omkring midnat, og cirka 50 minutter senere er den under kontrol, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Koncernchef i Fjordline Brian Thorsted siger ifølge VG, at der var brand i en gasflaske i en bil på bildækket.

Færgen har ændret kurs og er nu på vej til Kristiansand for at lægge til der i stedet for Bergen, oplyser politiet.

Det er Hovedredningssentralen Sør-Norge, der leder indsatsen med færgen.

Andreas Ingsøy fra Hovedredningssentralen siger til VG, at brandslukningen er i gang.

- Der er røgdykkere på vej i helikopter, og en brandbåd er også på vej. Beredskabet er sat i alarmberedskab, men der er indtil videre ikke meldinger om tilskadekomne, siger han til VG.

