Færgeansat sprang op på kølerhjelm: Frygtede at blive kørt over af kendisfrisør

En medarbejder hos Molslinjen følte sig truet, da hun var på vagt ved færgelejet i Aarhus en fredag aften i juli.

Her insisterede kendisfrisøren Dennis Knudsen på at køre om bord på færgen, selv om han var blevet afvist ved bomanlægget, fordi han kom for sent.

Dennis Knudsen har erkendt, at han rev to bomme af og kørte sin Audi med campingvogn og tre børn på bagsædet frem mod færgen.

Men han nægter sig skyldig i anklagen om grov vold ved at have påkørt en færgemedarbejder.

Onsdag formiddag kommer kvinden med sin forklaring om hændelsen.

Medarbejderen, der var iført en skriggul vest med reflekser, forklarer, at hun stod og dirigerede bilerne om bord på færgen.

Hun havde fået besked fra kontoret om, at "en gal mand" havde væltet computerskærme på Molslinjens kontor og insisterede på at komme med færgen.

Men han måtte ikke komme med, lød beskeden.

Hun forsøgte at signalere, at Knudsen skulle stoppe, men tilsyneladende uden virkning.

- Han rammer mig med kølerhjelmen i den nederste del af min mave, forklarer vidnet.

Dennis Knudsen klodsede bremserne så hårdt, at bilen kun nåede at "kysse" hende, lyder det.

Det var dog tilstrækkeligt til, at hun mistede fodfæstet og måtte træde et skridt tilbage.

- Jeg forsøger at få øjenkontakt med ham (den tiltalte, red.), men jeg kan se, han bare er væk.

- Han sidder bare og råber og skriger ”Jeg skal med færgen”, mens børnene skriger på bagsædet, forklarer vidnet.

Kvinden forklarer, at Dennis Knudsen efterfølgende kørte frem mod hende tre gange, hvor han hver gang lige nåede at bremse, inden han ramte hende.

Til sidst sprang hun op på bilens kølerhjelm for at undgå at blive kørt over, forklarer hun.

Medarbejderen har ikke pådraget sig fysiske skader, men psykisk har det taget hårdt.

- Jeg har oplevet sure og frustrerede kunder og blive råbt, skreget ad og spyttet efter.

- Men jeg har ikke før oplevet på den måde at blive truet, forklarer kvinden med grødet stemme.

Hun fortæller, at hun efterfølgende har fået hjælp fra en krisepsykolog til at bearbejde hændelsen.

Dennis Knudsen har erkendt, at han smadrede to bomme og tre computerskærme på færgeselskabets driftskontor.

Der ventes dom i sagen torsdag.

