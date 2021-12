Færre børnefamilier har oplevet presset økonomi i 2021

Det er blevet nemmere at betale regningerne, men det kan skyldes engangsforhold som udbetaling af feriepenge.

Færre danske børnefamilier oplever, at de ikke kan betale regningerne, eller at de står med håret i postkassen, hvis vaskemaskinen eller bilen går i stykker.

Det viser "Levevilkårsundersøgelsen" fra Danmarks Statistik.

På baggrund af undersøgelsen konkluderer Danmarks Statistik, at 69.000 børn bor i økonomisk sårbare familier. Det er et fald på 31.000 fra 2020.

Det svarer til, at omkring 7,0 procent af alle børn bor i økonomisk sårbare hjem.

Rapporten er en spørgeskemaundersøgelse. Den er altså baseret på befolkningens eget syn på økonomien.

Faldet kan ifølge Danmarks Statistik kædes sammen med udbetalingen af indefrosne feriepenge under corona samt det midlertidige børnetilskud, som forældre på de laveste offentlige ydelser får udbetalt.

I undersøgelsen bliver man stillet fem spørgsmål om ens økonomi.

De går på, om man kan betale en uforudset udgift på 10.000 kroner, ikke har råd til en uges årlig ferie, ikke har bil af økonomiske grunde, ikke kan betale regninger eller ikke kan få pengene til at slå til.

Hvis man svarer ja til tre af de fem, er man ud fra Danmarks Statistiks definition økonomisk sårbar.

Ser man på hele befolkningen, er det pensionisterne, som oplever, at de har lettest ved at få pengene til at række.

- Mange danskere har i dag en sund økonomi i pensionstilværelsen, siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

- Det hænger ikke mindst sammen med, at vi sparer stadig mere op i løbet af arbejdslivet via en arbejdsmarkedspensionsordning og samtidig generelt går senere på pension i takt med den stigende folkepensionsalder, siger hun i en skriftlig kommentar.

