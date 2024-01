Færre boliger til salg ved årsskiftet efter nye skatteregler

Boligsøgende kan risikere at skulle spejde langt efter drømmeboligen.

Nye udbudstal fra Boligsiden viser nemlig, at året starter med færre boliger til salg end for en måned siden.

Ved indgangen til januar 2024 var der 33.339 villaer og rækkehuse til salg på landsplan.

Det er et fald på over to procent for de to hustyper fra primo december 2023 til primo januar 2024.

Men det er ikke kun hus og have, der er færre af på boligmarkedet. Der er også kommet færre ejerlejligheder og sommerhuse til salg i perioden.

En af årsagerne kan findes i de nye ejendomsskatter. Ved årsskiftet trådte de nye ændringer i boligskatten nemlig i kraft.

Derfor var der i slutningen af 2023 flere, der fremskyndede deres boligsalg.

- Vi står foran en omlægning af ejendomsskatterne. Det har givet mere travlhed på boligmarkedet i slutningen af 2023, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Men nu er de nye ejendomsskatter trådt i kraft, og det betyder, at mange vælger at holde fast i deres bolig og få den her skatterabat.

På samme tidspunkt sidste år var der færre boliger til salg, end der er i dag. Der var de nye skatteregler endnu ikke aktuelle.

Allan Sørensen forklarer, at man skal have in mente, at bolighandlen på det tidspunkt var på et "rigtigt lavt niveau".

- Der var rigtig få bolighandler for et til to år siden, hvor renterne skød kraftigt i vejret, og der var stor usikkerhed, siger han.

Det er især i hovedstadsområdet, at ivrige boligkøbere skal være klar til at slå til, når der kommer boliger til salg. Region Hovedstaden oplever nemlig det største fald i boligudbuddet.

Husudbuddet i regionen er faldet med 4,6 procent den seneste måned, mens lejlighedsudbuddet er faldet med 7,7 procent.

/ritzau/