Færre danskere slået ihjel - 35 dræbt i år

I 2021 er 35 mennesker blevet dræbt eller døde som følge af vold. Det er syv færre end sidste år, hvor 42 blev ofre for drab.

Det viser en optælling, som Ritzau har foretaget.

I 2006 var der 29 dræbte, og siden da har det gennemsnitlige antal af drabsofre ligget lige under 50.

Der er ikke nødvendigvis en bestemt årsag til årets lave drabstal, men en række faktorer kan have spillet en rolle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fortæller Asser Hedegård Thomsen. Han er retsmediciner på Aarhus Universitets Institut for Retsmedicin og specialist i at finde frem til dødsårsager.

- Drab er sjældent, og når noget er sjældent, vil der være variation fra år til år. Indimellem rammer vi år, hvor drabstallet er højt, og nogle år er det lavt, siger Asser Hedegård Thomsen.

En af forklaringerne på faldet kan være bedre behandling af ofrene.

- At vi er blevet bedre til at behandle hårdt tilskadekomne, kan ikke alene forklare årets lave drabstal, men det kan forklare faldet over tid.

- Man er blevet mere opmærksom på at få folk ind på sygehuset, når de er skudt eller stukket ned, så man ikke behandler dem ude på gerningsstedet.

Udbredelsen af coronavirus har betydet, at Danmark i store dele af 2021 har været delvist lukket ned. Det gik blandt andet ud over nattelivet.

- Det er svært at sige, om corona har spillet en stor rolle, når man kigger på drabstal, men det er klart, at risikoen for konflikter i nattelivet er mindre på gader og stræder, når der er lukket ned, og der ikke bliver drukket så meget, siger Asser Hedegård Thomsen.

Over 40 procent af årets drabsofre blev stukket ihjel med en kniv eller en anden skarp genstand. At knivdrab er den mest hyppige drabsmetode i 2021, overrasker ikke Asser Hedegård Thomsen.

- Knivdrab har været den mest hyppige drabsmetode siden 1980'erne. Vi har alle sammen adgang til en skarp køkkenkniv, og det er et farligt våben.

15 knivdrab er blevet begået i år.

Et af dem fandt sted i Kirsebærplantagen i Nyråd på Sydsjælland i april. Her blev 18-årige Sandra Berg Jensen stukket ihjel med mindst ti knivstik.

Efter drabet blev hendes lig brændt. 19-årige Jan-Evald Pedersen Hardlei blev i september idømt 14 års fængsel for drabet.

Otte mennesker er i årets løb dræbt af skud. Tre af skuddrabene skete i december, hvor en bandekonflikt blussede op i Københavnsområdet.

/ritzau/