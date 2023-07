Færre danskere vil holde ferie hjemme grundet ophobet udlængsel

Trods inflationskrise og uro i verden satser færre danskere i år på en ferie i det danske sommerland.

Det viser en undersøgelse lavet af Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.

Her fremgår det, at 39 procent forventer at holde ferie i Danmark i 2023.

Det er 14 procentpoint færre end sidste år, og også lidt færre end i 2019, der var det sidste normalår før corona. Her regnede 43 procent med at holde ferie i Danmark.

En af årsagerne er, at flere længes efter nye oplevelser i udlandet efter nogle år med coronarestriktioner i mange dele af verden.

Det mener Sisse Wildt, der er kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

- Efter to år, hvor folk ikke har kunnet rejse så meget ud, tror vi, at der er en lyst til at rejse ud og opleve noget andet, siger hun.

Det er dog ikke noget, der bekymrer Sisse Wildt på længere sigt.

- Når vi tænker ferie er det både og. Man har lyst til at komme ud og opleve verden, men man har også lyst til at feriere hjemme. Det kan godt flytte sig lidt blandt andet i forhold til vind og vejr, siger hun.

Sisse Wildt understreger også, at der er forskel på folks forventninger og faktiske adfærd.

Sidste år, hvor 53 procent forventede at holde ferie i Danmark, endte det med, at 63 procent faktisk gjorde det. Det viser undersøgelsen.

Mens de danske turister ser ud til i højere grad at fravælge Danmark, ser det anderledes ud for vores naboer mod syd.

Tal fra Danmarks Statistik viste, at der var booket 447.000 uger i danske feriehuse for resten af året ved udgangen af marts. Af dem var cirka tre ud af fire booket af tyske turister.

