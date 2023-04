Færre indbrud i private hjem kan skyldes mere hjemmearbejde

Selv om coronaepidemien for de fleste har været en ubehagelig oplevelse, medførte den også gode ting.

For antallet af indbrud falder igen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i første kvartal af 2023 blev anmeldt 3281 indbrud i private hjem.

Det er et fald på 12 procent sammenlignet med samme periode sidste år, og tallet er faldet støt siden coronakrisens begyndelse i 2020.

- Det kan skyldes, at hjemmearbejde er blevet mere normalt efter corona. Der er flere mennesker i de enkelte nabolag, siger Britt Wendelboe, der er programchef i Bo Trygt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bo Trygt er en indsats skabt af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Ifølge Bo Trygt er nabohjælp et af de mest effektive midler mod indbrud. Deres nyeste måling viser, at to ud af tre tyve har oplevet at blive afbrudt af en nabo under et indbrud.

- Vi ved, at nabohjælp virker, for er der noget, som tyve frygter, så er det at blive set. Hjemmearbejde fungerer på samme måde, siger hun.

- Vi er flere hjemme, og måske går man en tur i sin frokostpause dér, hvor man bor - så er der flere mennesker i området, som holder tyvene væk, siger Britt Wendelboe.

Mens indbrud i private hjem falder, er det dog en helt anden snak med butikkerne.

I første kvartal af 2023 blev der anmeldt 5960 butikstyverier, hvilket er en stigning på ni procent sammenlignet med samme periode i 2022.

Tallet har været faldende i mange år, men i slutningen af 2021 begyndte det at stige igen. Fra det sidste kvartal i 2021 til det første kvartal i år er der sket en stigning på 60 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en meget skuffende udvikling, siger seniorøkonom i SMVDanmark, Thomas Gress.

- Vi har haft held med at få nedbragt antallet af butikstyverier de seneste mange år. Nu er vi slået tyve år tilbage, siger han.

SMVDanmark organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

- Vi mistænker, at mange forbrugere har en fejlagtig opfattelse af, at butikkerne skummer fløden oven på de prisstigninger, der har været på fødevarer og energi.

- Det (butikstyverier, red.) giver en masse ekstraomkostninger for butikkerne, hvilket gør, at de kan blive nødt til at sætte priserne yderligere op, siger Thomas Gress.

/ritzau/